ضجة "هدم الكعبة".. فورتنايت توضح آلية اللعب
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ضجة “هدم الكعبة”.. فورتنايت توضح آلية اللعب

2021-06-30 / 3:54 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

أصدر الفريق القائم على إدارة لعبة “فورتنايت” الشهيرة توضيحا يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن تضمينها تحديثا يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل المصلين ثم هدم الكعبة.

وقال الفريق في تدوينة على صفحته المخصصة للشرق الأوسط في فيسبوك، إن “المحتوى المشار إليه كان عبارة عن جزيرة من صنع لاعب في الوضع الإبداعي “Creative”، حيث لا يمكنك في الجزيرة تدمير الكعبة المشرفة”.

وأضاف “نود التأكيد على أن فريقنا يحترم كل الأديان ونعمل بشكل مقرب مع صانعي المحتوى باللعبة من لاعبينا من أجل توفير تجربة لعب آمنة لكل لاعبينا”.

وكانت تقارير صحفية، وتغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد افادت في وقت سابق بأن شركة “إيبيك غيمز” المطورة للعبة أقدمت على تضمين تحديث يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل المصلين ثم هدم الكعبة للتزود بالأسلحة من داخلها، بعد ضرب حوائطها بفأس أو مطرقة حديدية لاستكمال اللعب والدخول في مراحل متقدمة بعد تنفيذ المطلوب.

وهذا التحذير من اللعبة، المثيرة للجدل، ليس الأول من نوعه، فقد قرر مجلس النواب العراقي في أبريل 2019، حظر الألعاب الإلكترونية “المحرضة على العنف” ومن بينها ألعاب بوبجي وفورتنايت والحوت الأزرق، “لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي”.

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