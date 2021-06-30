أكادير : تأخر صرف المنحة السنوية تخرج الجمعيات للاحتجاج
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أكادير : تأخر صرف المنحة السنوية تخرج الجمعيات للاحتجاج

2021-06-30 / 3:09 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم ممثلوا جمعيات مدنية ورياضية ، زوال اليوم الاربعاء 30 يونيو الجاري، وقفة إحتجاجية ، امام مقر عمالة أكادير إداوتنان ، للاحتجاج على عدم تمكينهم من المنحة السنوية التي تقدمها الجماعة الترابية لأكادير .

المحتجون رفعوا شعارات منددة بأسلوب التسويف والمماطلة التي نهجها المجلس الجماعي لأكادير، وعدم صرف منحتهم السنوية، والتي التي سبق للمجلس الجماعي ان صادقت عليها خلال دورة ابريل الماضية مؤكدين انه لا يحق باي حال من الاحوال اعتماد المحسوبية او الزبونية او المحاباة في صرفها اعتبارا من كونها حق مشروع للفرق والجمعيات الرياضية التي استجابت للملفات المطلوبة ، واعتبرت لافتات المحتجين ان الرياضة تنشيط وممارسة لكن غياب موارد مالية قارة ، تسبب في مشاكل للجمعيات الرياضية مع اطرها ولاعبيها بل وحتى ممونيها من التجهيزات الرياضية .

وطالب المحتجين ، تدخل عامل أكادير،لايجاد حل مستعجل لصرف المنح من طرف جماعة أكادير، مع تاكيدهم إستمرار الاحتجاج حتى يجد ملفهم حل .

وكان مجلس جهة سوس ماسة قد صرف في وقت سابق المنحة السنوية الخاصة بالحسنية واسثتنى اولمبيك الدشيرة قبل ان يحتج الاخير بشدة لدى مختلف السلطات كمات قام فصيل من جمهوره بوقفة تنديدية امام مقر الولاية .

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