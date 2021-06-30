سعيد كرم وكيل لائحة
سعيد كرم

سعيد كرم وكيلا للائحة الاحرار بإقليم اشتوكة لنيابيات 21

2021-06-30 / 1:43 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس
حسم عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار، في ترشيح سعيد كرم  وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية بدائرة اشتوكة أيت باها.
كما تم الحسم في لائحة مرشحي حزب الاحرار في الدوائر الانتخابية بالنسبة للغرفة الفلاحية باقليم اشتوكة أيت باها.

ويعد سعيد كرم من الوجوه الحزبية المؤثرة بإقليم اشتوكة ايت باها، كما كان سابقا عضوا بمجلس المستشارين بإسم حزب الاستقلال، قبل أن يتم تجريده من العضوية في مارس الماضي، كما أصدرت المحكمة الدستورية كذلك قرارا بعزله من رئاسة وعضوية جماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة آيت باها.

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