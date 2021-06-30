18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

هبة بريس ـ الرباط

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2334 آخرون بجروح، إصابات 95 منهم بليغة، في 1701 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 يونيو 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألفا و 350 مخالفة، وإنجاز 8170 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و180 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و698 ألفا و800 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4929 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8170 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 428 مركبة.

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