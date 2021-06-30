أمزازي يدخل على خط التلميذة المتهمة بالغش
بعد اتهامها بالغش، وقرارها بالتخلي عن عالم الحياة المدرسية بشكل نهائي، دخل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على خط التلميذة نورة منصوري من أجل انصافها والحيلولة دون مغادرة الأخيرة لفصلها الدراسي، وذلك من خلال إعطاء تعليماته لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة خنيفرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة والعمل على إعادة تصحيح ورقة إجابة التلميذة صباح اليوم الأربعاء.
ويشار، أن التلميذة نورة منصوري التي تتابع دراستها بثانوية محمد الخامس التأهيلية بمدينة خنيفرة، كانت قد خطّت رسالة بخط يدها بأسلوب مؤثر مفاده أنها قررت مغادرة الحياة المدرسية بصفة نهائية على خلفية اتهامها بالغش في موضوع الانشاء الفلسفي، متحدية الوقوف امام أي لجنة والكتابة من جديد في ذات الموضوع….لتختم رسالتها المؤثرة بالقول: “سأنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم”.
10 تعليقات
نتمنى انصافها وليست وعود كاذبة مما تعودنا عليه
يجب اعادة تصحيح ورقة الامتحان ومعرفة سبب الاتهام بالغش. يمكن الرجوع إلى الفروض المحروسة والتاكد من كفاءات هذه التلميذة. ما ضاع حق وراءه طالب
شكرا سي امزازي
موقف يحسب له
السيد امزازي وزير محترم يستحق التقدير والاحترام
دولة الحق والقانون، الله ينصر ملكنا محمد السادس ويطول في عمره ويحفظ وطنا المغرب
قرارك صائب معالي الوزير , اشاطرك اياه, ودمت لنصرة الحق, للاشارة يستكشف من رسالة هده الثلميدة مدى جديتها وانضباطها, انها من ستمثل الانسان المغربي مستقبلا
نتمنى انصاف كافة التلاميذ المغاربة المجتازين للباكالوريا هذه السنة نظرا لوجود شك متنامي لذى جميع التلاميذ حول صحة نقطها بعدما راج من ان المصححين اعتمدوا المعايير تصحيحية تاخذ بالحسبان عملية الغش وهذه العملية لاشك انها ستؤثر سلبا على نقط الممتحنين كما لا يعقل ان يتمتع البعض من اعادة التصحيح دون الاخرين والا. انعدمت مقولة تكافؤ الفرص التي يتغنى بها المسؤولون عن التعليم في كل وقت وحين
والحال هذه ما على جميع المتعلمين الذين احسوا بالغبن ان يقاطعوا التمدرس حتى يسمح لهم باعادة تصحيح اوراقهم
نعم القرار، ولكن كان من الأفضل ان طاقم اعادة التصحيح يكون من خارج أكاديمية خنيفرة.