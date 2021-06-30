أمزازي يدخل على خط التلميذة المتهمة بالغش

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد اتهامها بالغش، وقرارها بالتخلي عن عالم الحياة المدرسية بشكل نهائي، دخل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على خط التلميذة نورة منصوري من أجل انصافها والحيلولة دون مغادرة الأخيرة لفصلها الدراسي، وذلك من خلال إعطاء تعليماته لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة خنيفرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة والعمل على إعادة تصحيح ورقة إجابة التلميذة صباح اليوم الأربعاء.

ويشار، أن التلميذة نورة منصوري التي تتابع دراستها بثانوية محمد الخامس التأهيلية بمدينة خنيفرة، كانت قد خطّت رسالة بخط يدها بأسلوب مؤثر مفاده أنها قررت مغادرة الحياة المدرسية بصفة نهائية على خلفية اتهامها بالغش في موضوع الانشاء الفلسفي، متحدية الوقوف امام أي لجنة والكتابة من جديد في ذات الموضوع….لتختم رسالتها المؤثرة بالقول: “سأنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم”.

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