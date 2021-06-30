الصورة من الارشيف

وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للإعتراف بمجهودات كافة مهنيي الصحة

2021-06-30 / 12:11 مساءً
3
هبة بريس ـ الرباط

تطلق وزارة الصحة ، بداية من اليوم الأربعاء وحتى 31 يوليوز المقبل ، حملة وطنية للإشادة والعرفان بمجهودات كافة مهنيي الصحة، عبر العديد من المحتويات السمعية والبصرية التي ستبث على أمواج الإذاعة والتلفزة، وعلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة ، وفق بلاغ للوزارة ، “اعتزازا بالجهود الجبارة والتّضحيات الجسام التي بذلتها، ولاتزال تبذلها، الأطر الصحية بكل فئاتها”، رغم الصعوبات والإكراهات التي تعتري المنظومة الوطنية للصحة ، بغرض تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين وضمان استمراريتها.

كما تنظم هذه الحملة الوطنية “تقديرا للتواجد المشرف والبطولي” لهذه الأطر في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء خلال جائحة كورونا، وكذا انخراطها في الحملة الوطنية للتلقيح “بحس عال من المسؤولية وروح التضحية والالتزام بقيم المواطنة”، في ظرفية صعبة واستثنائية، يطبعها الخوف والقلق وخطر العدوى.

من جهة أخرى، فإن هذه المبادرة ، يتابع البلاغ ، تأتي كذلك في إطار تثمين كفاءات الرأسمال البشري العامل بالقطاع الصحي “باستحضار أبرز محطات استنفاره وتعبئته ونجاحاته الكبيرة التي راكمها بكل حنكة ومهنية، والاعتراف بالدور المنوط به في سبيل إنجاح الورش الملكي المرتقب لإصلاح المنظومة الوطنية للصحة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصحي الجديد ببلادنا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 4 وفيات و776 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

4 وفيات و776 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-06-30 / 4:46 مساءً
Photo of سطات…اعتقال إمام مسجد بتهمة الخيانة الزوجية

سطات…اعتقال إمام مسجد بتهمة الخيانة الزوجية

2021-06-30 / 4:41 مساءً
Photo of “النواب” يصادق على أربعة مشاريع قوانين ذات صبغة اجتماعية وترابية

“النواب” يصادق على أربعة مشاريع قوانين ذات صبغة اجتماعية…

2021-06-30 / 4:27 مساءً
Photo of ضجة “هدم الكعبة”.. فورتنايت توضح آلية اللعب

ضجة “هدم الكعبة”.. فورتنايت توضح آلية اللعب

2021-06-30 / 3:54 مساءً
Photo of أكادير : تأخر صرف المنحة السنوية تخرج الجمعيات للاحتجاج

أكادير : تأخر صرف المنحة السنوية تخرج الجمعيات للاحتجاج

2021-06-30 / 3:09 مساءً
Photo of جامعي : المغرب يكرس جهوده لإسماع صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية

جامعي : المغرب يكرس جهوده لإسماع صوت القارة الإفريقية…

2021-06-30 / 2:41 مساءً
Photo of التهريب الدولي للمخدرات يقود 11 شخصا للإعتقال بطنجة

التهريب الدولي للمخدرات يقود 11 شخصا للإعتقال بطنجة

2021-06-30 / 2:19 مساءً
Photo of سعيد كرم وكيلا للائحة الاحرار بإقليم اشتوكة لنيابيات 21

سعيد كرم وكيلا للائحة الاحرار بإقليم اشتوكة لنيابيات 21

2021-06-30 / 1:43 مساءً
Photo of خريبكة…وافد غريب يقتحم مكتب مسؤول بقطاع الفوسفاط محاولا قتله

خريبكة…وافد غريب يقتحم مكتب مسؤول بقطاع الفوسفاط محاولا قتله

2021-06-30 / 1:38 مساءً
Photo of باخرة صيد تائهة في السواحل الجنوبية وسلطات الموانئ تتقادفها

باخرة صيد تائهة في السواحل الجنوبية وسلطات الموانئ تتقادفها

2021-06-30 / 12:43 مساءً

‫3 تعليقات

  2. يا وزارة المرض كفاك نفاقا وضحكا عن. الديون . الاعتراف. بمجهودات الأطر الصحية هو الاستجابة لملفاتهم المطالبة العادلة وكفى

  3. لا نعمم ولكن هناك من اهل الصحة المهنة والمهمة النبيلة يسيء اليها اساءة تحعل المواطن المغربي يعمم استياءه ويستنكر ويندد ويشحب تلك السلوكات المهينه ومن بين نا يسيء الغياب النستمر وعدم الانضباط وتفشي الزبونية والمحسوبية والارتشاء فكيف يليق للوزير ان يعمل على نزع هذا الاعيراف بهذه الحملة من المواطن المكتوي بالتصرفات التي تسيء الى القطاع ومن جل اهله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق