ارتفاع درجات الحرارة بكندا ومقتل العشرات
الصورة من الارشيف

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بكندا يتسبب في مقتل العشرات

2021-06-30 / 10:54 صباحًا
0
هبة بريس ـ متابعة

لليوم ثالث على التوالي، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة إذ بلغ القيظ في ليتون، القرية الواقعة شمال شرق مدينة فانكوفر، 49,5 درجة مئوية، في مستوى غير مسبوق في هذا البلد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكندية.

وتضمنت تغريدة لهيئة الأرصاد على تويتر إنه “في الساعة 16:20 سجلت محطة ليتون 49,5 درجة مئوية، محطمة مرة أخرى الأرقام القياسية لدرجات الحرارة اليومية والتاريخية، لليوم الثالث على التوالي”.

وأحصيت عشرات الوفيات المفاجئة في فانكوفر يومي الاثنين والثلاثاء في حصيلة قياسية لموجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة. ومنذ أيام تسجل فانكوفر، المدينة الكبرى الواقعة على سواحل المحيط الهادئ، درجات حرارة تتخطى الثلاثين مئوية، علما بأن المعدل الموسمي هو 21 درجة مئوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of «فيسبوك» تتجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها

«فيسبوك» تتجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها

2021-06-30 / 10:32 صباحًا
Photo of ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

2021-06-29 / 11:21 مساءً
Photo of دون أن يذكره بالاسم.. شنقريحة يهدد حفتر ويتوعده برد قاس

دون أن يذكره بالاسم.. شنقريحة يهدد حفتر ويتوعده برد…

2021-06-29 / 9:01 مساءً
Photo of اسبانيا.. مصرع سجين مغربي في حريق اندلع بسجن “خيرونا”

اسبانيا.. مصرع سجين مغربي في حريق اندلع بسجن “خيرونا”

2021-06-29 / 7:21 مساءً
Photo of اسبانيا.. الحكومة تصادق على قانون يسمح “بتحويل الجنس” بسهولة

اسبانيا.. الحكومة تصادق على قانون يسمح “بتحويل الجنس” بسهولة

2021-06-29 / 6:51 مساءً
Photo of الجزائر: مُستعدون لمد إسبانيا بالغاز

الجزائر: مُستعدون لمد إسبانيا بالغاز

2021-06-29 / 4:34 مساءً
Photo of بلينكن: “مجموعة العشرين” قد تساعد في التغلب على عدم المساواة في العالم

بلينكن: “مجموعة العشرين” قد تساعد في التغلب على عدم…

2021-06-29 / 2:37 مساءً
Photo of الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

2021-06-29 / 12:40 مساءً
Photo of حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد على خلفية الاحتجاجات

حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد على خلفية…

2021-06-29 / 12:25 مساءً
Photo of طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

2021-06-29 / 10:51 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق