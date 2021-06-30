المخيمات الصيفية
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وزارة الفردوس تسمح بإقامة المخيمات الصيفية بشروط

2021-06-30 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الشباب والرياضة، والجامعة الوطنية للتخييم، البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “مخيمات 2021″، مع وضع بعض الشروط تماشيا مع التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا.

واشترطت وزارة الثقافة، في بلاغ لها، أن تكون هذه المخيمات الصيفية “بدون المبيت وتنقل”، موردة أن هذا القرار جاء “تماشيا مع الإجراءات الحكومية القاضية بتخفيف الإجراءات المقررة سلفا لمواجهة فيروس كوفيد-19، ولا سيما السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المخلقة لأقل من 50 شخص، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص”.

كما أن الشروط المطروحة، حسب نفس البلاغ، تأتي “استحضارا للإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها، وعلى رأسها التقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية”.

وأوضحت الوزارة أنه “سيتم تنفيذ هذا البرنامج الوطني عبر مراحل، بمؤسسات دور الشباب والأندية النسوية والمراكز سوسيو رياضية للقرب التابعة لقطاع الشباب والرياضة بالمجالين القروي والحضري بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وبتنسيق مع المصالح اللاممركزة للوزارة جهويا وإقليميا بفائدة الأطفال ما بين 7 وأقل من 15 سنة، واليافعين ما بين 15 وأقل من 18 سنة”.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتخييم، في هذا الإطار، وفق بلاغها، عن انطلاق عملية تلقي طلبات الجمعيات والهيئات المنضوية تحت لواء الجامعة؛ والراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني عطلة للجميع: “http: //vacances.gov.ma” ابتداء من 28 يونيو إلى غاية فاتح يوليوز 2021 على الساعة الرابعة والنصف يعد الزوال”.

ويهدف برنامج “صيفيات 2021″، تضيف وزارة الفردوس، إلى “تجسيد سياسة القرب في الولوج إلى الحق في الترفيه بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج الوطني في سياق صحي خاص؛ با يستلزمه ذلك من إجراءات وقائية ضرورية وتكييف لتقنيات وبرامج التنشيط”

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