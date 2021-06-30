تلميذة تقاطع الدراسة
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اتهمت بالغش.. تلميذة تعلن مغادرة الدراسة في رسالة مؤثرة

2021-06-30 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قررت التلميذة منصوري نورة مغادرة مقاعد الدراسة بشكل نهائي وعدم إعادة السنة بعد اتهامها بالغش في موضوع الفلسفة في امتحانات البكالوريا

وكتبت التلميذة المنصوري رسالة مؤثرة وهي تقول :

أنا التلميذة منصوري نورة، نزيلة بالقسم الداخلي بثانوية محمد الخامس التأهيلية خنيفرة، الساكنة بدوار أيت بن الصغير بواومانة، يتيمة الأب وأعيش أنا وأخواتي الثلاث في أسرة تعيلها والدتي، كانت أمنيتي أن أنال شهادتي الباكالوريا بميزة مشرفة وأن أتابع دراستي بمعهد الصحافة والإعلام، وأن أساند والدتي وأخواتي وأن أجعل روح والدي تطيب فخرا وتطمئن.

أنا التلميذة منصوري نورة، أقدم شكري الجزيل إلى كل من ساند أو تعاطف معي وشاركني محنتي، وأعلن وأنا متأسفة جدا أنني قد قررت أن أغادر مقاعد الدراسة نهائيا وألا أعيد السنة الدراسية لأن في ذلك إعتراف بأني قد غششت.

أنا التلميذة منصوري نورة، ألقي اخر رجاء بأني على إستعداد تام أن أقف أمام أي لجنة، وأكتب موضوع الإنشاء الفلسفي نفسه الذي على ورقة امتحاني ولها أن تقارن.

أنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم.”

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