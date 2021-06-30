تلميذة تقاطع الدراسة
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اتهمت بالغش.. تلميذة تعلن مغادرة الدراسة في رسالة مؤثرة

2021-06-30 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قررت التلميذة منصوري نورة مغادرة مقاعد الدراسة بشكل نهائي وعدم إعادة السنة بعد اتهامها بالغش في موضوع الفلسفة في امتحانات البكالوريا

وكتبت التلميذة المنصوري رسالة مؤثرة وهي تقول :

أنا التلميذة منصوري نورة، نزيلة بالقسم الداخلي بثانوية محمد الخامس التأهيلية خنيفرة، الساكنة بدوار أيت بن الصغير بواومانة، يتيمة الأب وأعيش أنا وأخواتي الثلاث في أسرة تعيلها والدتي، كانت أمنيتي أن أنال شهادتي الباكالوريا بميزة مشرفة وأن أتابع دراستي بمعهد الصحافة والإعلام، وأن أساند والدتي وأخواتي وأن أجعل روح والدي تطيب فخرا وتطمئن.

أنا التلميذة منصوري نورة، أقدم شكري الجزيل إلى كل من ساند أو تعاطف معي وشاركني محنتي، وأعلن وأنا متأسفة جدا أنني قد قررت أن أغادر مقاعد الدراسة نهائيا وألا أعيد السنة الدراسية لأن في ذلك إعتراف بأني قد غششت.

أنا التلميذة منصوري نورة، ألقي اخر رجاء بأني على إستعداد تام أن أقف أمام أي لجنة، وأكتب موضوع الإنشاء الفلسفي نفسه الذي على ورقة امتحاني ولها أن تقارن.

أنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم.”

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‫17 تعليقات

  3. الذي اتهمها بالغش فهو غير منزه، على التلميذة ان تتقدم الى العدالة لانصافها والتحقق من انها غشت والمرفوقة بالدلائل والشهود ،وهذا هو القانون ،حتى ان نتأكد من الاتهام ،اني اتكلم من باب استاذ، ولا يجب حرمان التلميذ من مستقبله،

  8. معظم رجال ونساء التعليم ليس لهم رحمة ولا شفقة . اتذكر كيف كانت معاملتهم لنا .والله لاني عرفت الانسانية الا عندما هاجرت الى اوروبا .وشاهدت بام عينى الفرق بين المدرسة هنا وبين هناك .المشكلة هى التربية

  10. لك رب رحيم يا نورة ، و اقول المنظونة التعليمية في بلادنا مبنية على الغش اساسا لانها لا تتوق و لا تسعى الى تقليص الفوارق ، بل تزيد في تفاقمها باتساع شبكة تجار العلم و بالتالي الحد من تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب ، لك الله يا نورة و لك الله يا وطني .

  11. اللذي أعطى الحق للمصححين بأن يحكموا كقضاة على التلاميذ بالغش هو من يتحمل وزرهم ويضرب عرض الحائط مراقبة الأساتذة إبان الإمتحان،أنصح التلميذة بأن تطلب إعادة التصحيح وأن لا تترك حقها يضيع بمغادرة مقاعد الدراسة لعزة نفسها بالعكس يجب عليك حتى في حالة عدم انصافك التشبت بحلمك والعودة إلى مقعد الدراسة ولو كحرة لتاخذي هاته الشهادة التي تعتبر القنطرة للدراسات الجامعية وما ضاع حق وراءه طالب

  14. كوني قويه ولاتستسلمي أمام مطبات الحياه. فوالدك توفاه الله واسكنه فسيح جناته. فأخذت مشعل الحياة والدتك. ربي يحفظها و يعينها على تحمل الأعباء. استمرت الحياة وستستمر. وهكذا انتي لا تضعفي أمام جبروت الزمن.وتوكلي على الحي القيوم. لأن الحياة هي المدرسة الفعلية والتي يجب أن نواجه صعابها بكل تحد عزيمة واصرار. بارك الله فيك واتمنى من كل قلبي ان تنالي شهادتك السنه المقبله إن شاء الله تعالى بكل تقدير وتثبتي للآخرين قوه؛ شخصيتك مهما كان ومهما يكن الله معك.

  17. مرجوا انصاف هذه التلميذة واعادة النظر في مانسب اليها والا ستتعرض لتعسف كبير.بل اكتر من ذلك ٗمن الواجب مساعدتها لتحقيق امنيتها البسيطة

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