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طقس الأربعاء ..ارتفاع في درجات الحرارة

2021-06-30 / 8:49 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما بالجنوب-الشرقي و بأقصى جنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية و سحب منخفضة محلية بالسواحل الشمالية و الوسطى، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي ،فيما ستهم رياح رملية محلية جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، و ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب-الشرقي و أقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و 28 درجة على السواحل و المرتفعات ، وما بين 28 و 33 درجة بكل من السايس، شمال المنطقة الشرقية ، هضاب الفوسفاط و والماس، السهول الشمالية والوسطى ، ومنطقة سوس، وداخل الأقاليم الجنوبية ، وما بين 33 و 37 درجة بواد ملوية، جنوب المنطقة-الشرقية، سهول تادلة والرحامنة ، و ستكون ما بين 37 و 42 درجة بالجنوب-الشرقي و جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف، وهائجا الى قوي الهيجان أحيانا بالجنوب.

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