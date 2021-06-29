اسلاميو الجزائر يقررون عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة

2021-06-29 / 11:45 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قررت “حركة مجتمع السلم” الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في الحكومة التي يتوقع تشكيلها قريبا، بعد مشاورات تمت بمجلس شورى الحركة ذات التوجه الإسلامي.

وأوضح رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، عبر صفحته على “فيسبوك” أن قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة “تم اتخاذه على مستوى مجلس الشورى الوطني”.

وأضاف أن المكتب التنفيذي للحركة “بعث برسالة عصر اليوم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإبلاغه بالقرار. كما سيتم عقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء لشرح مبررات هذا القرار للرأي العام”.

وتحصلت الحركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو الجاري على 65 مقعدا في البرلمان، لتحل ثالثا بعد حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي فاز بـ98 مقعدا، والقوائم المستقلة التي تحصلت على 84 مقعدا.

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