ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

2021-06-29 / 11:21 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الثلاثاء 29 يونيو أنه “بعد نحو 20 عاما على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان هذا المساء. وهم الآن في طريقهم إلى بلادهم”، واصفة الأمر بأنه “انتهاء فصل تاريخي”، حسب تغريدة نشرها موقع وزارة الدفاع الألمانية على تويتر.

وقالت كرامب-كارنباور، المتواجدة حاليا في زيارة للولايات المتحدة، إنه بهذا الانسحاب ينتهي فصل تاريخي، وتنتهي مهمة صعبة، مثلت تحديا للجيش الألماني وأثرت فيه وأثبتت القوات جدارتها في القتال. وأضافت الوزيرة الألمانية: “مهمة تعرض خلالها أعضاء قواتنا المسلحة لجروح بدنية ونفسية، حيث فقد خلالها أناس حياتهم، وأسفنا لسقوط قتلى، وفكري منشغل بهم وسيبقون متواجدين” في فكرنا.

وبحسب الجيش الألماني، قُتل 59 جندياً ألمانيا خلال العملية العسكرية التي بدأت في العام 2001.

ووجهت كرامب-كارنباور “الشكر لأكثر من 150 ألفا من الرجال والنساء، الذين خدموا في أفغانستان منذ عام 2001”. وأضافت “بإمكانهم أن يكونوا فخورين لما قدموه، لأنهم أدوا كل التكاليف، التي قدمها لهم البرلمان، باحترافية وإقناع”.

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