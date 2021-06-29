اقليم جرسيف : إطلاق المشروع الهيدرو فلاحي للمدار السقوي “بتادارت”

هبة بريس- جرسيف

أشرف عامل اقليم جرسيف، حسن بلماحي، مرفوقا بالكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد الصديقي، على إعطاء انطلاقة مشروع التهيئة الهيدررفلاحية للمدار السقوي تادرت (الشطر الأول) بتكلفة مالية قدرها حوالي 11 مليون درهم.

وسيستفيد من هذا المشروع 544 فلاح ، كما تتمثل مكوناته في تهيئة الولوج لمأخذ المياه الرئيسي ، وكذا إصلاح الماخذ المائي وتهيئة وإصلاح الساقية الرئيسية والسواق الثانوية بالمدار على طول 5000 متر.

ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد استعمال المياه من خلال تحسين نجاعة الشبكة الهيروفيلاحية بالحوض،والزيادة في مردودة الإنتاج، وسيساهم في إحداث فرص الشغل والسيطرة على الهجرة القروية.

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