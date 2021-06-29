كأس العرب لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي ينهزم بركلات الترجيح أمام الجزائر ويودع البطولة

2021-06-29 / 11:03 مساءً
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هبة بريس- و م ع

توقفت مسيرة المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في مصر في مرحلة ربع النهاية ، بعد هزيمة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح 4-3 ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاهرة بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل هدف أشبال الأطلس في المباراة اللاعب محمد راديد من ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة للاعب بلال الخنوس داخل منطقة الجزاء.

وأكمل أشبال الأطلس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد أن حصل لاعب المنتخب فاروق ليموري على بطاقة حمراء بعد خشونة متعمدة في حق أحد لاعبي منتخب الجزائر غير بعيد عن منطقة الجزاء.

وأحرز منتخب الجزائر هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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