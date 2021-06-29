في الصورة لويس رودريغيز ثاباتيرو

“ثاباتيرو” يدعو حكومة “سانشيز” الى تحسين العلاقات مع المغرب في أسرع وقت

2021-06-29 / 10:08 مساءً
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هبة بريس- الرباط

طالب “خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو”، رئيس الحكومة الاسبانية السابق ، من الحكومة الحالية لبلاده بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في أسرع وقت ممكن.

واعتبر “ثاباتيرو” في حوار مع صحيفة “لا راثون” الإسبانية، نُشر يوم الأحد 27 يونيو 2021، إن “العلاقة مع المغرب هي قضية دولة لأنها تؤثر على الأمن ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة العلاقات الجيدة بأسرع ما يمكن”.

وأضاف قائلا “لن تكون الحكومة مخطئة في القيام بكل المبادرات الضرورية لإعادة الحوار (مع المغرب). يجب أن يتم تقييم القرارات المتخذة من قبل الحكومة في إطار الحوار مع المغرب”، مشيرا إلى أن “العلاقة مع المغرب يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو الثقة”.

واسترسل ثاباتيرو قائلا “علاقتنا مع المغرب أساسية وتجربتي هي أن العلاقة الجيدة جدا مع المغرب ممكنة”، مضيفا أن المغرب أظهر دائما رغبته في التفاهم والتعاون مع إسبانيا.

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