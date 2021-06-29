منيب تنسحب من فيدرالية اليسار قبل أسابيع من الانتخابات

هبة بريس- الرباط

كشفت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، أن نبيلة منيب، قررت سحب توقيع حزبها من الاتفاق المشترك لدخول غمار الانتخابات في اطار التحالف الذي يجمع الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالاضافة الى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (فيدرالية اليسار الديمقراطي).

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار منيب الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من موعد الاستحقاقات الانتخابية، جاء عقب اجتماع جمع منيب بالأمناء العامين للأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار، أعقبه اعلان مغادرة “الرسالة” وخوض الانتخابات تحت يافطة حزب الاشتراكي الموحد.

وأكدت مصادر الجريدة أن خلافات حادة بين قيادات فيدرالية اليسارأدى الى حدوث انشقاقات داخل الحزب وبالتالي عجل بمغادرة منيب وباقي الاحزاب التي ستخوض الانتخابات بشكل انفرادي.

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