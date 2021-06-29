منيب تنسحب من فيدرالية اليسار قبل أسابيع من الانتخابات
هبة بريس- الرباط
كشفت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، أن نبيلة منيب، قررت سحب توقيع حزبها من الاتفاق المشترك لدخول غمار الانتخابات في اطار التحالف الذي يجمع الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالاضافة الى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (فيدرالية اليسار الديمقراطي).
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار منيب الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من موعد الاستحقاقات الانتخابية، جاء عقب اجتماع جمع منيب بالأمناء العامين للأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار، أعقبه اعلان مغادرة “الرسالة” وخوض الانتخابات تحت يافطة حزب الاشتراكي الموحد.
وأكدت مصادر الجريدة أن خلافات حادة بين قيادات فيدرالية اليسارأدى الى حدوث انشقاقات داخل الحزب وبالتالي عجل بمغادرة منيب وباقي الاحزاب التي ستخوض الانتخابات بشكل انفرادي.
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7 تعليقات
هدا حال اليسار يتغنى بالديمقراطية ولا يؤمن بها راحت عليكم
فلتذهب،هذه الاحزاب إلى الجحيم، نحن نتق،في،ستين حزب الا وهو القران كلام الله،عز وجل ونتق،في سنة رسوله عليه،الصلاة،والسلام،انتهى الكلام
فعلت خيرا في نفسها وفي وطنها
هذه السيدة لو كان لي الحق للتصويت عليها لصوت
انسانة وسياسية محنكة ورائعة
ليس في الامر اي عجب هو منطق التاريخ فكما بشر بدلك اشتاد علم السياسة مند مدة بالموت البطيء لاحزاب الحركة الوطنية.ها نحن نعاين دلك بعدما استنفدت سبب وجودها .احزاب اليسار بصفة عامة في المغرب محتاجة لطبيب نفساني يعالجها من عقد كثيرة هي في حقيقتها احزاب الشارع ولا علاقة لها بالانتخابات والتدبير الاداري والسياسي احزاب الشعارات الجوفاء
انها امرأة ضعيفة في السياسة وفي الدبلوماسية واخطاؤها كثيرة كانت ضد اللقاح وكانت تطالب دائماً بالمحال في الانتخابات وربما خافت ان تتبهدل في الاستحقاقات القادمة
هذه السيدة لو كان لي الحق للتصويت عليها لصوت
انسانة وسياسية محنكة ورائعة