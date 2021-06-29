في الصورة خالد آيت الطالب

طلبة الطب والصيدلة يطالبون” آيت الطالب” بتفعيل نقاط محضر الاتفاق

2021-06-29 / 9:27 مساءً
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هبة بريس- الرباط

انتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إقصاء حكومة سعد الدين العثماني لأهم الفاعلين في القطاع الصحي أثناء صياغة مشروع القانون رقم 21.33 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.131، المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ودعت اللجنة ذاتها في بلاغ لها الى الاحتجاج ضد عدم تفعيل نقاط محضر اتفاق 28 غشت 2019، الموقع بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

ويطالب طلبة كليات الطب والصيدلة بمختلف ربوع المملكة، كلا من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، إدريس أوعويشة، بالجلوس معهم على طاولة الحوار، قصد مناقشة مقتضيات محضر 29 غشت، وحسم عدد من النقاط العالقة، من بينها الرفع من قيمة منحة التعويض عن المهام لطلبة السنة السابعة بالطب والسنة السادسة بالصيدلة وطب الأسنان، إلى مبلغ 2000 درهم، وصرفها في أقرب الآجال.

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