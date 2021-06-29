شاب يقتل أمه بتوجيه طعنات غادرة ويلود بالفرار بالبيضاء

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أضــرار المخـدرات وأثـارها على الفـرد والمجتمـع
أن الاتجـار في المخدرات يضر بسلامة جسم المتعاطي وعقله وإن الشخص المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق العامة والإنتاج القومي لبلده وعلى الأمن العام ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل. بل لها أخطار بالغة أيضاً في التأثير على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي .
يجب محـاربة مـروجـي ومستعمـلي المخـدرات وكـل أنـواع الـمؤثـرات العقليـة فـي المغـرب التي انتشرت على أوسـع نطــاق ، واصـبحت تجـارة رائـجـة فـي كثيـر من أحيـاء المـدن ، وأن حـاميـهـا حـراميـهـا ، يقتـاتون منـها ، والى الله المشتكـى .