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“مرحبا 2021 “.. المغرب يستأجر سفينتين للربط بين فرنسا وايطاليا

2021-06-29 / 8:06 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أبرمت السلطات المغربية اتفاقية تأجير قصيرة الأمد لسفنتي “تالينك جروب” و”رومنتيكا”، سيتم استعمالهما في نقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج بغرنسا وايطاليا شهر يوليوز وشتنبر من سنة 2021 م.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز أسطول الباخرات الذي سيتولى نقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج من وإلى أرض الوطن برسم عملية مرحبا 2021، حيث ستربط مينائي فرنسا وايطاليا بميناء طنجة المتوسط.

واستبعد المغرب الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا لهذه السنة، واكتفى بموانئ فرنسية وإيطالية، وهو ما سيكبد بعض الموانئ الإسبانية خسائر بملايين اليوروهات.

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