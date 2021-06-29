اسبانيا.. مصرع سجين مغربي في حريق اندلع بسجن “خيرونا”

2021-06-29 / 7:21 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي مهاجر من أصول مغربية، مصرعه الاسبوع الماضي، إثر حريق شب بسجن “بويغ دي ليسباس” بمنطقة “فيخيريس” ضواحي خيرونا الاسبانية.

وبحسب وسائل اعلام اسبانية، فان السجين البالغ من العمر 30 سنة،لقي مصرعه اختناقا بسبب الحريق الذي اندلع داخل زنزانته بالسجن المذكور، فيما أصيب نزيلان آخرين وبعض موظفي السجن.

المصادر ذاتها أضافت ان السجين كان يقضي عقوبة حبسية لمدة 13 سنة بتهمة السرقة، حيث لقي مصرعه قبل أن أن ينهي العقوبة المحددة سنة 2024.

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