مجلس المستشارين يصادق على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضائه

2021-06-29 / 6:53 مساءً
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هبة بريس-

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع الفلاحي.

وهكذا، فقد صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوته عليه مجلس النواب، مؤخرا، بالرفض.

يشار إلى أن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.

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تعليق واحد

  1. اي مقترحات لتطوير المغرب في كل الميادين الحيوية والارتقاء بالتقدم الحقيقي يلزم المغرب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة باك صاحبي وكل اللوبيات والمافيات المعششة منذ الاستقلال الى الان.ويفرض القانون على الكل كيفما كان نوعه .

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