اسبانيا.. الحكومة تصادق على قانون يسمح “بتحويل الجنس” بسهولة

2021-06-29 / 6:51 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشفت مصادر اعلامية اسبانية، أن حكومة مدريد صادقت اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بموجبه للمواطنين بتحويل جنسهم عبر إجراء إداري بسيط في السجل المدني.

وبحسب المصادر ذاتها فان هذا القانون من المنتظر أن يخلق اشكالات قانونية حيث سيحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 14 سنة إلى موافقة القاضي لتحويل جنسهم، فيما سيكون بإمكان البالغين 16 سنة تحويل جنسهم دون موافقة أولياء الأمور و دون حاجة إلى ترخيص قضائي.

وينظر إلى إسبانيا على أنها واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين في العالم، ولثقافة مجتمع المثليين دور كبير في الأدب، الموسيقى، والسينما الإسبانية وغيرها من أشكال الترفيه، فضلا عن القضايا الاجتماعية والسياسية.

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‫2 تعليقات

  1. كورونا عقاب من الله للبشرية بسبب الفساد المنتشر بين شعوبها ولعل تغيير الجنس والشذوذ وزواج المثليين من بين المحرمات المنكرة التي تغضب الله فلماذا لم تتخذ اسبانيا العبرة وقد كانت من أكبر المتضررين من الجائحة؟.

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