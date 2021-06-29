نقل ناصر الزفزافي الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية

2021-06-29 / 6:37 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية “أحداث الحسيمة” أن المندوبية العامة لإدارة السجون، نقلت نجله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال الزفزافي الأب في تدوينة له، أن ناصر المعتقل بسجن طنجة 2، نقل اليوم الثلاثاء الى المشتشفى من أجل اجراء فحوصات طبية بغية تشخيص المرض الذي ألم به.

وكان والد ناصر الزفزافي قد كشف أمس الاثنين أن ابنه المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذا قد أصيب بمرض جديد ينضاف إلى عدد من الأمراض التي أصيب بها منذ اعتقاله.

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