سليمان الريسوني اضراب عن الطعام
سليمان الريسوني

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لفاتح يوليوز القادم

2021-06-29 / 5:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، إلى فاتح يوليوز القادم

وغاب سليمان الريسوني، عن جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي .

ولوحت خلود المختاري زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني المضرب عن الطعام داخل محبسه بمقاضاة المسؤول عن تدليس واخفاء حقيقة اضراب زوجها عن الطعام

وقالت المختاري في تدوينة سابقة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “كيف يمكن لشخص وصل سبعين يوما وأكثر من معركة الأمعاء الخاوية،وظل على قيد الحياة، سؤال يجب طرحه على الجهة التي اختطفت الصحافي سليمان الريسوني بعد أن شهرت به وبأسرته، ورمت به في السجن وأخضعته لشروط سجن سيسي مصر، وبالخصوص طرحه على طبيب السجن الذي يبدو أن ضميره لم يسمح له بالتوقيع على التقرير الطبي للجلسة الأخيرة لسليمان”.

وتابعت “يمكنني الحسم في هذا الموضوع، وبالقانون، وذلك لتوفير العناء عليكم، بحيث سأقاضي المسؤول عن تدليس وإخفاء حقيقة إضراب سليمان عن الطعام، والتستر على حالته الصحية الحرجة والكارثية”.

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