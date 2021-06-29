مديرية الضرائب تُعلن مداخيلها الصافية لسنة 2020

هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2020، بلغ 8ر144 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 4ر5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مقابل معدل إنجاز نسبته 5ر106 في المائة من الهدف المسطر المحين في قانون المالية التعديلي 2020.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم سنة 2020، أنه رغم سياق الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن المداخيل الضريبية الخامة بلغت 156 مليار درهم سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بحسب نوع الضريبة، فاقت المداخيل الخامة للضريبة على الشركات 13ر52 مليار درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 5ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية للضريبة على الشركات فقد بلغت 58ر51 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 4ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.

وبخصوص المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، فقد سجلت معدل إنجاز 3ر102 في المائة، بمبلغ 2ر2 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل الخامة للضريبة على الدخل، فقد بلغت 38ر42 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 100 في المائة. أما المداخيل الصافية فبلغت 26ر42 مليار درهما بمعدل إنجاز بنسبة 9ر99 في المائة.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل، فقد بلغت المداخيل الخامة 52ر41 مليار درهم سنة 2020، بنسبة إنجاز تصل إلى 9ر117 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية لهذه الضريبة، فقد تجاوزت 11ر31 مليار درهم.

وأبرز التقرير أن المداخيل الخامة الناتجة عن رسوم التسجيل والتمبر بلغت حوالي 38ر15 مليار درهم بمعدل إنجاز بنسبة 99 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.

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