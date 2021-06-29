تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي يخرج شرين عبد الوهاب للرد

هبة بريس ـ القسم الفني

شهدت الـ48 ساعة الماضية جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تسريب تسجيل صوتي نسب إلى والد زوج الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب “حسام حبيب”.

و حسب التسجيل الصوتي المسرب فإن حسام حبيب ينوي الاستيلاء على ثروة زوجته الفنانة المصرية، و كذا الزواج من فتاة أخرى تصغره سنا بهذف الإنجاب.

و في سياق متصل، و حسب مواقع إعلامية مصرية فإن والد حبيب نفى أن يكون صوته هو الذي ظهر في التسجيل المسرب.

و بدورها شرين ، قررت الخروج عن صمتها بعد ساعات و الرد عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حيث نشرت مقطعين صوتيين وجهت فيهما رسالة تطمئن من خلالها محبيها، قائلةً إنها بخير ولا يوجد أي خطر على حياتها.

و أضافت أن زوجها شخص محترم ويحبها أكثر من نفسه، معتبرةً أنه من الظلم أن يتعرض لكل هذه القسوة في الهجوم عليه، لكنها منحت الجمهور العذر “لأنهم لا يعرفون التفاصيل”.

وأكدت أنها ارتبطت بحسام في الوقت الذي كانت فيه محطمة وبأمس الحاجة للعناية بها، فأعاد إليها الثقة بنفسها مرة أخرى، مشددة على حبه لها ولابنتيها، و أنه منذ زواجهما، لم يستفد أي شيء لصالحه الخاص، بل كان دوما يقف إلى جانبها ويساعدها.

أما عن والدة حسام، التي ذُكر في التسجيل المسرب أنها تكرهها، فأكدت الفنانة أن والدة زوجها “التي أنجبت شخصا بأخلاق حسام حبيب لابد أن تكون سيدة محترمة”، مضيفةً أنها تحبها وتقدرها.

وطلبت من الجمهور أن يدعو لها بالذرية الصالحة، مؤكدةً للجميع أن زوجها شخص نقي للغاية وخير سند لها.

و أوضحت في مقطع ثان أن زوجها لا يحمل أي توكيل منها كما تردد في التسريب، ولا يملك أي بطاقات ائتمانية خاصة بها. ورفضت كل ما سيق ضده، مؤكدةً أنه من عائلة محترمة وهي لا تقبل أن يتحدث شخص عنه وعن والدته بهذه الطريقة.

كما أشارت إلى أنهما متزوجان منذ 4 سنوات، وفي حال كان يرغب في الاستفادة منها كان سيقوم بتسجيل أغنية منفردة من أجل الربح والاستفادة من شهرتها.

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