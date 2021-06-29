كورونا المغرب
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9 وفيات و690 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-29 / 4:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و530 حالة شفاء، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530 ألفا و585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 آلاف و59 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9292 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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