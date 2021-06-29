الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
الصورة من الارشيف

الجزائر: مُستعدون لمد إسبانيا بالغاز

2021-06-29 / 4:34 مساءً
5
هبة بريس ـ متابعة

قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الثلاثاء، إنها مستعدة لإمداد إسبانيا بالغاز وبالكميات المتعاقد عليها، حتى مع فرضية عدم تجديد عقد نقل الغاز عبر أنبوب يمر من الأراضي المغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، عقده بالجزائر العاصمة.

وتخضع إمدادات الشركة من الغاز إلى إسبانيا، لعقود بعضها ينتهي في أكتوبر المقبل مع نهاية عقد استغلال أنبوب الغاز المار عبر المغرب.

وقال حكار: “أنبوب الغاز ميد غاز (يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر المتوسط)، بإمكانه نقل 10.5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز”.

وذكر أن الشركة، “أخذت احتياطاتها في حال عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب.. مستعدون لإمداد إسبانيا بالغاز بالكميات المطلوبة حتى ولو ارتفع الطلب في هذا البلد”، دون مزيد من التفاصيل بشأن توفير الإمدادات.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
16

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

2021-06-29 / 11:21 مساءً
Photo of دون أن يذكره بالاسم.. شنقريحة يهدد حفتر ويتوعده برد قاس

دون أن يذكره بالاسم.. شنقريحة يهدد حفتر ويتوعده برد…

2021-06-29 / 9:01 مساءً
Photo of اسبانيا.. مصرع سجين مغربي في حريق اندلع بسجن “خيرونا”

اسبانيا.. مصرع سجين مغربي في حريق اندلع بسجن “خيرونا”

2021-06-29 / 7:21 مساءً
Photo of اسبانيا.. الحكومة تصادق على قانون يسمح “بتحويل الجنس” بسهولة

اسبانيا.. الحكومة تصادق على قانون يسمح “بتحويل الجنس” بسهولة

2021-06-29 / 6:51 مساءً
Photo of بلينكن: “مجموعة العشرين” قد تساعد في التغلب على عدم المساواة في العالم

بلينكن: “مجموعة العشرين” قد تساعد في التغلب على عدم…

2021-06-29 / 2:37 مساءً
Photo of الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

2021-06-29 / 12:40 مساءً
Photo of حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد على خلفية الاحتجاجات

حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد على خلفية…

2021-06-29 / 12:25 مساءً
Photo of طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

2021-06-29 / 10:51 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يعتمد “شهادة صحية رقمية”بهدف إحياء السياحة

الاتحاد الأوروبي يعتمد “شهادة صحية رقمية”بهدف إحياء السياحة

2021-06-29 / 10:32 صباحًا
Photo of “قفل الأسنان”.. علماء يطورون جهازا يمنع الأكل للقضاء على السمنة

“قفل الأسنان”.. علماء يطورون جهازا يمنع الأكل للقضاء على…

2021-06-29 / 10:12 صباحًا

‫5 تعليقات

  1. الى عبر أنبوب الغاز الخراءري الى بورقعة عبر المغرب فاعلموا ان المغاربة ديوت ولا دم بسري في عروقهم وصلوا علىهم صلاة الجنازة

  4. L’espagne est en contrat avec l’europe et ne doit beneficier toute seule d’une infrastructure destiné pour l’interet de l’europe.les algeriens parlent du profit personnel qui peut etre estimé comm corroption pour l’espagne ors qu’il est commun à toute l’europe.donc faut revoir les interets communs de l’europe.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق