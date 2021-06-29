الجزائر: مُستعدون لمد إسبانيا بالغاز

هبة بريس ـ متابعة

قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الثلاثاء، إنها مستعدة لإمداد إسبانيا بالغاز وبالكميات المتعاقد عليها، حتى مع فرضية عدم تجديد عقد نقل الغاز عبر أنبوب يمر من الأراضي المغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، عقده بالجزائر العاصمة.

وتخضع إمدادات الشركة من الغاز إلى إسبانيا، لعقود بعضها ينتهي في أكتوبر المقبل مع نهاية عقد استغلال أنبوب الغاز المار عبر المغرب.

وقال حكار: “أنبوب الغاز ميد غاز (يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر المتوسط)، بإمكانه نقل 10.5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز”.

وذكر أن الشركة، “أخذت احتياطاتها في حال عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب.. مستعدون لإمداد إسبانيا بالغاز بالكميات المطلوبة حتى ولو ارتفع الطلب في هذا البلد”، دون مزيد من التفاصيل بشأن توفير الإمدادات.

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