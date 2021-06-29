بلينكن: “مجموعة العشرين” قد تساعد في التغلب على عدم المساواة في العالم

هبة بريس ـ وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين” إلى المساعدة في التغلب على عدم المساواة في العالم.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع وزراء خارجية المجموعة في مدينة ماتيرا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، قال بلينكن: “لقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية عبر العالم، وفي مقدور مجموعة العشرين أن تساعد (في التصدي لهذه الحالة). علينا تقديم المزيد من جرعات اللقاح لعدد أكبر من البلدان”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم إرسال اللقاحات إلى دول فقيرة عبر آلية “كوفاكس”، وذلك من خلال تخصيصها ملياري دولار لتمويل هذه الآلية، مشيرا إلى أن معالجة الأزمة التي تعيشها مؤسسات الصحة العامة في العالم من أولويات المجتمع الدولي.

وقال بلينكن: “التعددية هي أفضل أداة في يدنا لحل المشكلات العالمية التي نواجهها، سواء أكانت هي جائحة كوفيد-19 أو الأزمة المناخية أو تحدي ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة”.

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