“البيجيدي” يقاضي مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس ـ الرباط

تعتزم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين تٌسجل عليهم أفراطهم في “السب والشتم والاتهامات الباطلة ” عبر وسائط التواصل الاجتماعي

وقال الحزب بالقنيطرة في بلاغ له انها لن تتساهل مستقبلا مع كل من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، باللجوء إلى القضاء لردعهم وإيقاف الادعاء ات الكاذبة.

واعتبر الحزب أن “السكوت عن عدد من الخرجات والتدوينات شجع بعض الأشخاص على التطاول على الحزب وقيادته المحلية وأعضائه بأسلوب منحط، واستعمال ألفاظ ساقطة، بالسب ورمي التهم”.

ودعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، من وصفتهم ب”المغرضين”، إلى تقديم الدلائل والحجج، للرأي العام أو أمام القضاء، على كل الإشاعات والأكاذيب التي يروجون لها”.

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