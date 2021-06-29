البيجيدي يقاضي نشطاء الفيسبوك
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“البيجيدي” يقاضي مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

2021-06-29 / 2:03 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تعتزم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين تٌسجل عليهم أفراطهم في “السب والشتم والاتهامات الباطلة ” عبر وسائط التواصل الاجتماعي

وقال الحزب بالقنيطرة في بلاغ له انها لن تتساهل مستقبلا مع كل من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، باللجوء إلى القضاء لردعهم وإيقاف الادعاء ات الكاذبة.

واعتبر الحزب أن “السكوت عن عدد من الخرجات والتدوينات شجع بعض الأشخاص على التطاول على الحزب وقيادته المحلية وأعضائه بأسلوب منحط، واستعمال ألفاظ ساقطة، بالسب ورمي التهم”.

ودعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، من وصفتهم ب”المغرضين”، إلى تقديم الدلائل والحجج، للرأي العام أو أمام القضاء، على كل الإشاعات والأكاذيب التي يروجون لها”.

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‫3 تعليقات

  1. انا بقيت في قنيطرة 48 سااعة والله مظاهر البؤس والفقر والجهل والتهميش وسوء التدبير الجماعي تدمي القلوب وما بكاء الناس وحزنهم الا على الواقع المر

  2. حزب الموردين يريد أن يضفي على موريديه القداسة
    فاي سب وشتم. الحقيقة حزبكم شعاره من العصور البائدة. وهو يدل على فكركم الرجعي وحنينكم إلى حكم شعاره (لاترون إلا ماارى).

  3. الرد على الادعاءات الكاذبة يكون بالعمل وتفنيدها بالميدان وليس بالتهديد والتخويف فالمسؤولية على الشأن العام تقتضي رحابة الصدر وتقبل النقذ ولو كان لاذعا أو افتراء حتى.المواطن حر في إبداء رأيه ومعاتبة ولوم المسؤولين على الشأن العام وخاثة المنتخبين منهم.فكلهم خدامين عنده وليسوا أوصياء ومحجرين عليه.فاحشمو شوية

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