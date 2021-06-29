أكادير : الوالي حجي ” يرهن” تراخيص ” جيت سكي” ومطالب بالإفراج عنها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعث مسيري شركات كراء الدراجات المائية “جيت سكي ” بشاطى اموروان تغازوت شمال أكادير، شكاية إلى والي الجهة ” أحمد حجي” موضوعها أسباب ” تعطيل تجديد رخص الملك العمومي البحري الخاص بنشاطهم التجاري الترفيهي” .

وطالب هؤلاء من الوالي حجي ” الافراج” على رخصهم، خصوصا بعد قرار سابق صادر عن الولاية في 3 من ماي الماضي، والذي يحدد الجهة المخول لها مسطرة إنجاز الرخص وهي المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، والتي بدورها يتلكأ مسؤوليها تسليم الرخص لطالبيها، وذلك بإحالتهم على الولاية .

وأشار مسيري شركات ” جيت سكي” في تظلمهم أنهم أصبحوا تائهين منذ عدة أشهر بين مديرية التجهيز و العمالة، دون أن يخبرهم أي مسؤول بمآل تجديد رخصهم، وفق قانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية ، وهو ما عطل نشاطهم التجاري مع حلول فصل الصيف الحالي حيث يكون الاقبال على الدراجات المائية.

وكان أرباب شركات ” تجي تسكي” قد تعرضوا لاضرار مالية بعد أن توقف نشاطهم مند بداية جائحة كورونا، وكان آملهم خلال فصل الصيف الجاري تعويض خسائرهم ، غير أنهم اصطدموا مرة أخرى، تأخر المسؤولين بمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك باكادير ، منحهم تجديد رخصهم المهنية وهم في بداية موسم الاصطياف.

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