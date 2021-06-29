الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما
رئيس جنوب إفريقيا

الحبس لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

2021-06-29 / 12:40 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، بحبس الرئيس السابق جايكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة “تحقير القضاء”؛ إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

وقالت القاضية سيسي خامبيبي إن “أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم بغالبية أعضائها”، وأضافت: “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة”.

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‫2 تعليقات

  1. ناذرا ما نسمع مثل هاته الأمور في إفريقيا، ففي كوكب المغرب العجيب، لم نسمع قط بالقبض على رئيس جماعة سابق، فما بالك برئيس الحكومة السابق الذي ينعم بتقاعد سمين

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