تهنئة بمناسبة حفل زواج الزميلة لبنى أبروك

2021-06-29 / 12:06 مساءً
1
هبة بريس

بسم الله الرحمن الرحيم”

ومن آياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

صدق الله العظيم”

وسط العائلة و المقربين و في جو مليء بالدفئ و البهجة و السرور، احتفلت لبنى أبروك رئيسة تحرير الجريدة الالكترونية هبة بريس والمهندس يوسف الغندوري بحفل زفافهما.

و بهذه المناسبة فإن أسرة الجريدة تتقدم بأحر التهاني وأزكى عبارات التبريك للعروسين راجية لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان وصالح الرفاه والبنين و أن تكون هذه المناسبة مدخل يمن وبركة على عائلتهما.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. التحقيق مع شرطي في قضية نصب واحتيال والترويج الدولي للمخدرات

طنجة.. التحقيق مع شرطي في قضية نصب واحتيال والترويج…

2021-06-29 / 11:40 مساءً
Photo of اقليم جرسيف : إطلاق المشروع الهيدرو فلاحي للمدار السقوي “بتادارت”

اقليم جرسيف : إطلاق المشروع الهيدرو فلاحي للمدار السقوي…

2021-06-29 / 11:17 مساءً
Photo of طنجة.. مصرع صباغ سقط من الطابق السابع

طنجة.. مصرع صباغ سقط من الطابق السابع

2021-06-29 / 9:48 مساءً
Photo of طلبة الطب والصيدلة يطالبون” آيت الطالب” بتفعيل نقاط محضر الاتفاق

طلبة الطب والصيدلة يطالبون” آيت الطالب” بتفعيل نقاط محضر…

2021-06-29 / 9:27 مساءً
Photo of أكادير : أستاذ تنتهي به الحياة في التشرد ونداء لإعادة إواءه

أكادير : أستاذ تنتهي به الحياة في التشرد ونداء…

2021-06-29 / 8:53 مساءً
Photo of “مرحبا 2021 “.. المغرب يستأجر سفينتين للربط بين فرنسا وايطاليا

“مرحبا 2021 “.. المغرب يستأجر سفينتين للربط بين فرنسا…

2021-06-29 / 8:06 مساءً
Photo of نقل ناصر الزفزافي الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية

نقل ناصر الزفزافي الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية

2021-06-29 / 6:37 مساءً
Photo of عدد الملقحين يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخصا بالمغرب

عدد الملقحين يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخصا بالمغرب

2021-06-29 / 6:08 مساءً
Photo of “قرار سيادي” ..السلطات تمنع البلجيكي مارشان من حضور محاكمة الراضي

“قرار سيادي” ..السلطات تمنع البلجيكي مارشان من حضور محاكمة…

2021-06-29 / 6:03 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لفاتح يوليوز القادم

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لفاتح يوليوز القادم

2021-06-29 / 5:30 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق