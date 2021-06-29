تأجيل محاكمة حامي الدين
الصورة من الارشيف

تأجيل محاكمة حامي الدين ومـاء العينين .. .”ظلم واقع عليه “

2021-06-29 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، عبد العالي حامي الدين، والمتابع بجناية “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993، في مواجهة جرت ما بين فصيلي الطلبة الإسلاميين والقاعديين.

وأجلت محكمة فاس، جلسة محاكمة حامي الدين، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى غاية 23 نونبر 2021.

وقالت مصادر هبة بريس ، فقرار التأجيل جاء من أجل حضور الشاهد الخمار الحديوي الذي تغيب عن جلسة اليوم .

وقالت القيادية البارزة في “البيجيدي”، أمنة ماء العينين في منشور على حسابها بـ “الفيسبوك”، “اليوم جلسة جديدة في مسلسل محاكمة الأستاذ الأخ المناضل عبد العالي حامي الدين، التضامن ثابت ومتجدد معه ومع أسرته في مواجهة الظلم الواقع عليه”.

و تفاعلا مع القضية شددت ماء العينين على أن حامي الدين “برلماني وأستاذ جامعي ومنتخب جهوي ومسؤول جهوي للحزب الذي يترأس الحكومة، مناضل يسهم بإخلاص وتفان ونزاهة فكرية في خدمة وطنه داخل المؤسسات في الداخل والخارج، لذلك يظل استهدافه ومتابعته في ملف قال القضاء كلمته النهائية بخصوصه قبل أكثر من ربع قرن من الزمان أمرا غير مفهوم”.

وعبرت القيادية البارزة عن متمنياتها بإنصاف عبد العالي حامي الدين، “لإغلاق هذا القوس المسيء قانونيا وحقوقيا”، على حد تعبيرها.

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