تخفيضات مهمة للراغبين في السفر عبر القطارات المغربية
الصورة من الارشيف

الـ ONCF يُطلق عرضا جديدا لفائدة زبنائه

2021-06-29 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، عرضا جديدا لفائدة زبنائه

كشف “ONCF” أنه بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، أطلق عرضا جديدا يتيح للمسافرين تخفيضا بقيمة 50 بالمائة، على متن رحلات قطارات الأطلس.

كما يمكن العرض الجديد، الراغبين في السفر غبر قطارات البراق، من الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة، عن كل رحلة.

وأوضح مكتب السكك الحديدية أنه سيوفر لزبنائه عروضا تمييزية، تضم 350 ألف تذكرة “يالا نتلاقاو فبلادنا”، لتشجيع السياحة والسفر.

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‫3 تعليقات

  3. الاخوان هدا الاسبوع وبالضبط يوم الجمعة اخدت ثلاثة اوراق 1ere class فالعربة 12 الامكنة72_73_76 فادا بي افاجؤ انه العربة 12 غير موجودة من اصل مشيت واقف الى مراكش المشكل هو مع تربية عمره شهر وطفل صغير اتصلت بجميع المرافق ولا واحد حرك ساكن

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