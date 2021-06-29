تخفيضات مهمة للراغبين في السفر عبر القطارات المغربية
الصورة من الارشيف

الـ ONCF يُطلق عرضا جديدا لفائدة زبنائه

2021-06-29 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، عرضا جديدا لفائدة زبنائه

كشف “ONCF” أنه بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، أطلق عرضا جديدا يتيح للمسافرين تخفيضا بقيمة 50 بالمائة، على متن رحلات قطارات الأطلس.

كما يمكن العرض الجديد، الراغبين في السفر غبر قطارات البراق، من الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة، عن كل رحلة.

وأوضح مكتب السكك الحديدية أنه سيوفر لزبنائه عروضا تمييزية، تضم 350 ألف تذكرة “يالا نتلاقاو فبلادنا”، لتشجيع السياحة والسفر.

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