طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

هبة بريس ـ متابعة

رسى بميناء الجزائر، أمس الاثنين، طواف “أعالي البحار” الإسباني “EPSP TORNADO-P44” لحلف شمال الأطلسي، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري الجزائري المشترك مع حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت أنه خلال هذا التوقف، قام قائد طواف أعالي البحار الإسباني، مرفوقا بملحقي الدفاع الإسباني والإيطالي، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الجزائرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أن توقف الطواف هذا “يهدف لتعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري بين قواتنا البحرية وحلف شمال الأطلسي”.

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إسبانيا والمغرب توترا كبيرا في الفترة الأخيرة.

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