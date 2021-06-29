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صورة من الأرشيف

طواف “أعالي البحار” الإسباني يرسو في الجزائر

2021-06-29 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

رسى بميناء الجزائر، أمس الاثنين، طواف “أعالي البحار” الإسباني “EPSP TORNADO-P44” لحلف شمال الأطلسي، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري الجزائري المشترك مع حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت أنه خلال هذا التوقف، قام قائد طواف أعالي البحار الإسباني، مرفوقا بملحقي الدفاع الإسباني والإيطالي، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الجزائرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أن توقف الطواف هذا “يهدف لتعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري بين قواتنا البحرية وحلف شمال الأطلسي”.

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إسبانيا والمغرب توترا كبيرا في الفترة الأخيرة.

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‫3 تعليقات

  2. اللهم أدم حكم العسكر بالجزائر، اللهم أدم حكم تبون بالجزائر. اللهم أدم عليهم العطش و الطابور على الحليب و الزيت و السميد و الماء و السيولة. اللهم أدم عليهم أفكار بومدين الجيوعية عفوا الشيوعية. اللهم احشرهم مع أمثالهم من الجيوعيين.

  3. النظام العسكري الخبيث من بوخروبة الى شرقريحة الخبيث، مستعد للتحالف مع الشيطان ضد المغرب، ولكن هذا النظام العسكري الفاشي زاءل إن شاء الله إنها مسألة وقت فقط النظام العسكري يعيش أيامه الأخيرة، أما الإسبان ليكن في علمهم لولا المشكل في الصحراء المغرببة المفتعل من قبل كابرانات فرنسا العجزة، لحررنا أراضينا كاملة في ساعات. مستعدون للتضحية بارواحنا للدفاع عن المغرب وعن أي شبر من أرضنا، اللهم احفظ المغرب من شر هذا النظام العسكري الخبيث.

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