عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و جرسيف

ع محياوي ـ هبة بريس

تسبب اندلاع حريق مهول في شاحنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين جرسيف وتازة، بسبب عطب ميكانيكي في مقدمة الشاحنة على مستوى مدخل مسون، مما تسبب في قطع حركة السير في وجه مستعمليها وذلك مساء اليوم الاثنين الجاري.

هذا وفور علمهم بالحادث ، حلت على وجه السرعة السلطات المحلية، وفرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي والوقاية المدنية الى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية على إخماد النيران التي كبدت الشاحنة خسائر مادية جسيمة ،فيما عناصر الدرك الملكي سارعت في فتح الطريق في وجه مستعمليها وقامت بفتح تحقيق في الموضوع

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