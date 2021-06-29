حريق في شاحنة
الصورة من عين المكان

عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و جرسيف

2021-06-29 / 10:20 صباحًا
0
ع محياوي ـ هبة بريس

تسبب اندلاع حريق مهول في شاحنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين جرسيف وتازة، بسبب عطب ميكانيكي في مقدمة الشاحنة على مستوى مدخل مسون، مما تسبب في قطع حركة السير في وجه مستعمليها وذلك مساء اليوم الاثنين الجاري.

هذا وفور علمهم بالحادث ، حلت على وجه السرعة السلطات المحلية، وفرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي والوقاية المدنية الى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية على إخماد النيران التي كبدت الشاحنة خسائر مادية جسيمة ،فيما عناصر الدرك الملكي سارعت في فتح الطريق في وجه مستعمليها وقامت بفتح تحقيق في الموضوع

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

2021-06-28 / 6:21 مساءً
Photo of شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

2021-06-27 / 6:00 مساءً
Photo of طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

2021-06-26 / 8:24 مساءً
Photo of صفرو : العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله

صفرو : العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله

2021-06-26 / 2:49 مساءً
Photo of مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية

مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية

2021-06-26 / 2:20 مساءً
Photo of انهيار مبنى سكني في فلوريدا إ يخلف 159 مفقود

انهيار مبنى سكني في فلوريدا إ يخلف 159 مفقود

2021-06-25 / 3:15 مساءً
Photo of بعدما منعتها والدتها من الهاتف…طفلة تنتحر شنقا ببني ملال

بعدما منعتها والدتها من الهاتف…طفلة تنتحر شنقا ببني ملال

2021-06-25 / 10:24 صباحًا
Photo of كلميم : مصرع سائق شاحنة وتسجيل عدة جرحى في حادث اصطدام شاحنة بسيارة

كلميم : مصرع سائق شاحنة وتسجيل عدة جرحى في…

2021-06-24 / 3:49 مساءً
Photo of شفشاون.. تلميذ ينضاف لقائمة المنتحرين بالاقليم

شفشاون.. تلميذ ينضاف لقائمة المنتحرين بالاقليم

2021-06-23 / 6:12 مساءً
Photo of جثة طفل ذي 10 سنوات تستنفر الدرك الملكي ضواحي الفقيه بنصالح

جثة طفل ذي 10 سنوات تستنفر الدرك الملكي ضواحي…

2021-06-23 / 10:23 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق