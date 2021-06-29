قفل الأسنان
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“قفل الأسنان”.. علماء يطورون جهازا يمنع الأكل للقضاء على السمنة

2021-06-29 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

ذكر موقع، جامعة أوتاغو، النيوزيلندية أن فريقا من باحثيها وبالتعاون مع خبراء بريطانيين تمكنوا من صنع “أول جهاز في العالم” لإنقاص الوزن وذلك ضمن الجهود العالمية لمكافحة وباء السمنة.

وأوضح الموقع أن الجهاز الذي يدعى “DentalSlim Diet Control” هو قفل مغناطيسي صغير للغاية يجري تثبيته بواسطة إخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية.

ويسمح هذا القفل لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، مما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر عملية التنفس.

وقد خسر المشاركون 6.36 كيلو غراما كمعدل وسطي خلال أسبوعين، معربين عن حماسهم في مواصلة رحلة إنقاص أوزانهم.

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