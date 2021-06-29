سفراء 5 دول عربية لدى المغرب يزورون الصحراء المغربية
سفراء يزورون الصحراء المغربية

سفراء 5 دول عربية لدى المغرب يزورون الصحراء المغربية

2021-06-29 / 9:58 صباحًا
1
هبة بريس ـ الرباط

أجرى سفراء مجموعة من الدول العربية في المغرب، امس الاثنين، جولة في منطقة الصحراء المغربية جنوبي المملكة لتفقد المشاريع التنموية.

وقالت سفارة الإمارات في الرباط في تغريدة، إن السفير العصري سعيد الظاهري شارك، في جولة شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة من المؤسسة الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الظاهري شارك في الجولة التفقدية إلى جانب كل من سفير المملكة العربية السعودية، وسفير سلطنة عمان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير جمهورية اليمن.

وأضافت أن الزيارة شملت عددا من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها “الصحراء المغربية”، على حد قولها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مفوض أوروبي : المغرب أكد مكانته كشريك محوري للاتحاد الأوروبي بالحوض المتوسطي

مفوض أوروبي : المغرب أكد مكانته كشريك محوري للاتحاد…

2021-06-28 / 10:15 مساءً
Photo of أكادير : البيجيديون يصفعون عمدة المدينة في أول امتحان قبيل الانتخابات

أكادير : البيجيديون يصفعون عمدة المدينة في أول امتحان…

2021-06-28 / 9:40 مساءً
Photo of تقرير اسباني “يُحذر” من تدهور الوضع الاقتصادي بسبتة ومليلية المحتلتين وتزايد النفوذ الديني للرباط

تقرير اسباني “يُحذر” من تدهور الوضع الاقتصادي بسبتة ومليلية…

2021-06-28 / 9:07 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة

مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على…

2021-06-28 / 8:00 مساءً
Photo of جمعية حماية المال العام تدعو الى التصدي لسماسرة الانتخابات

جمعية حماية المال العام تدعو الى التصدي لسماسرة الانتخابات

2021-06-28 / 7:16 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري.. وهذه أبرز محاوره

الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري.. وهذه أبرز محاوره

2021-06-28 / 6:30 مساءً
Photo of حاكم سبتة المحتلة : المدينة تمرّ بأصعب اللحظات

حاكم سبتة المحتلة : المدينة تمرّ بأصعب اللحظات

2021-06-28 / 6:17 مساءً
Photo of وزير ليبي : ليبيا تتطلع إلى التنسيق مع المغرب في مجال الطاقات المتجددة

وزير ليبي : ليبيا تتطلع إلى التنسيق مع المغرب…

2021-06-28 / 4:56 مساءً
Photo of بوريطة : الإرهابيون في إفريقيا مستعدون للتعاون مع المجموعات الانفصالية

بوريطة : الإرهابيون في إفريقيا مستعدون للتعاون مع المجموعات…

2021-06-28 / 4:32 مساءً
Photo of العثماني يؤكد التزام المغرب المتواصل بالمساندة الإيجابية للقضية الليبية

العثماني يؤكد التزام المغرب المتواصل بالمساندة الإيجابية للقضية الليبية

2021-06-28 / 4:00 مساءً

تعليق واحد

  1. ا الله اودي. اش من مشاريع . مجموعه من مصاصي الدماء. جي وشوف بعينيك. لعكر على لخنانه. وسرقة المال. عصابه اصحيحه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق