سفراء 5 دول عربية لدى المغرب يزورون الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

أجرى سفراء مجموعة من الدول العربية في المغرب، امس الاثنين، جولة في منطقة الصحراء المغربية جنوبي المملكة لتفقد المشاريع التنموية.

وقالت سفارة الإمارات في الرباط في تغريدة، إن السفير العصري سعيد الظاهري شارك، في جولة شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة من المؤسسة الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الظاهري شارك في الجولة التفقدية إلى جانب كل من سفير المملكة العربية السعودية، وسفير سلطنة عمان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير جمهورية اليمن.

وأضافت أن الزيارة شملت عددا من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها “الصحراء المغربية”، على حد قولها.

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