فاجعة تهز مدينة خريبكة…ثلاثيني يقتل أمه بمطرقة

هبة بريس ـ خريبكة

أقدم ثلاثيني على قتل أمه الخمسينية، مساء امس الثلاثاء بحي المقاومة (البريك) بمدينة خريبكة، بعدما وجه إليها ضربة قاتلة للرأس بواسطة مطرقة.

ونقلت مصادر هبة بريس أن الجاني(الإبن) يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، حيث دخل في نوبة هستيرية أنتهت بتوجيه ضربة بواسطة مطرقة لوالدته التي سقطت مدرجة في دمائها.

ورغم محاولات إنقاذ الهالكة من طرف الطاقم الطبي بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاتها، فيما أوقفت المصالح الأمنية القاتل، و فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة.

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