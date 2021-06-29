فاجعة تهز مدينة خريبكة…ثلاثيني يقتل أمه بمطرقة
هبة بريس ـ خريبكة
أقدم ثلاثيني على قتل أمه الخمسينية، مساء امس الثلاثاء بحي المقاومة (البريك) بمدينة خريبكة، بعدما وجه إليها ضربة قاتلة للرأس بواسطة مطرقة.
ونقلت مصادر هبة بريس أن الجاني(الإبن) يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، حيث دخل في نوبة هستيرية أنتهت بتوجيه ضربة بواسطة مطرقة لوالدته التي سقطت مدرجة في دمائها.
ورغم محاولات إنقاذ الهالكة من طرف الطاقم الطبي بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاتها، فيما أوقفت المصالح الأمنية القاتل، و فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة.
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3 تعليقات
أضــرار المخـدرات وأثـارها على الفـرد والمجتمـع
أن الاتجـار في المخدرات يضر بسلامة جسم المتعاطي وعقله وإن الشخص المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق العامة والإنتاج القومي لبلده وعلى الأمن العام ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل. بل لها أخطار بالغة أيضاً في التأثير على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي ونذكر هنا الأضرار للعرض وليس على سبيل الحصر:
أولا : الأضرار على الصعيد الشخصي (العضوية والنفسية )
ثانيا :- الأضرار على صعيد المجتمع
*الأضرار الأمنية :
يودي انتشار المخدرات وتفشيها بين أفراد المجتمع في بعض الحالات إلى انحراف بعض الموظفين القائمين بالخدمات العامة للعمل بتجاره المخدرات رغبة في الثراء السريع أو من أجل الحصول على رشاوى لقاء سكوتهم على مرور المواد المخدرة التي تؤدي الى أضعاف نفوس الشباب وجعلهم عاجزين عن العمل وتحطيم الروح المعنوية لديهم .
* الأضرار الاقتصادية :
يؤثر تعاطي المخدرات على الاقتصاد بدرجة كبيرة حيث أن المتعاطي يصرف ما يحصل علية من دخل من أجل الحصول على المخدرات وهذه الأموال تهرب إلى الخارج وبالتالي يضعف الاقتصاد في المغرب كما أن الدولة تصرف الكثير من أجل مكافحة المخدرات عن طريق بناء المصحات لعلاج المتعاطين كما أن الدولة تصرف الكثير لبناء السجون والمحاكم والمبالغ التي تصرف على المسجونين في قضايا المخدرات نجد أنه كان من الأفضل صرف هذه المبالغ الطائلة في تطوير الدولة ….
المؤثرات:
1- تدني إنتاجية الفرد والمجتمع والتخلف عن ركب الحضارة .
2- إهدار للأموال بدون وجه حق وفي سبيل الشيطان .
3- السبب الرئيسي للفقـر وخراب البيوت .
4- إهدار لموارد البلاد التي تصرف في مجال المكافحة والعلاج والسجون والمستشفيات العلاجية التي بالإمكان صرفها لصالح المجتمع في مجال التعليم والاتصالات والزراعة والصناعة وغير ذلك في مجال التنمية .
*الأضرار الدينية :
1- الصرف عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي عمود الإسلام.
2- تضعف الإيمان وتورث الخزي والندامة .
3- تذهب الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان .
4- تفتح باب الكبائر والفواحش والمعاصي .
5- سبب في زوال النعم ونزول العقوبة والنقم .
6- إنها رجس من عمل الشيطان .
* تأثير المخدرات على الأسرة :
– انهيار بنيان الأسرة. فتعاطي المخدرات يصيب الأسرة والحياة الأسرية بأضرار بالغة من وجوه كثيرة أهمها :1- ولادة الأم المدمنة على تعاطي المخدرات لأطفال مشوهين.
2 – مع زيادة الإنفاق على تعاطي المخدرات يقل دخل الأسرة الفعلي مما يؤثر على نواحي الإنفاق الأخرى ويتدنى المستوى الصحي والغذائي والاجتماعي والتعليم وبالتالي الأخلاقي لدى أفراد تلك الأسرة التي وجه عائلها دخله إلى الإنفاق عل المخدرات هذه المظاهر تؤدي إلى انحراف الأفراد .
– بجانب الآثار الاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات على الأسرة نجد أن جو الأسرة العام يسوده التوتر والشقاق والخلافات بين أفرادها فإلى جانب إنفاق المتعاطي لجزء كبير من الدخل على المخدرات والذي يثير انفعالات وضيق لدى أفراد الأسرة فالمتعاطي يقوم بعادات غير مقبولة لدى الأسرة حيث يتجمع عدد من المتعاطين في بيته ويسهرون إلى آخر الليل مما يولد لدى أفراد الأسرة تشوق لتعاطي المخدرات تقليداً للشخص المتعاطي أو يولد لديهم الخوف والقلق خشية أن يهاجم المنزل بضبط المخدرات والمتعاطين.
لا حول ولا قوة الا بالله
شكرا لصاحب التعليق الاول
كانا من المفترض القبض عليه لما كان في حال هستيريا
حسبنا الله ونعم الوكيل
في الدي عرفوه ولم يقومو بالواجب