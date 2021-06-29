طنجة.. كمين يطيح بمروجي مخدرات

2021-06-29 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الهيئة الحضرية التابعة للأمن العمومي بمنطقة امن بني مكادة مساء اليوم الاثنين 28 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 44 و40 سنة، وذلك من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات .

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر على مستوى شارع مراكش بمنطقة بني مكادة اثناء عملية المراقبة حيث كانا متن سيارة نفعية،وذلك بعد شكوك حامت حول تحركاتهما المشبوهة بالشارع العام ،حيث أسفرت عملية توقيفهما وتفتيش السيارة عن ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة وصل وزنها 31 كيلوغرام ونصف ، علاوة عن حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم سيارات أجنبية وهواتف نقالة.

كما أن تنقيط احدهما بقاعدة البيانات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار الدولي في المخدرات صادرة عن مصالح الدرك الملكي.

وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الاجرامية.

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