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تزايد الإصابات بمتحور دلتا في أستراليا يتسبب في اغلاق سيدني

2021-06-28 / 11:42 مساءً
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هبة بريس- وكالات

يعقد المسؤولون في أستراليا اليوم الإثنين اجتماعا طارئا بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

فقد سجلت مدينة سيدني 128 إصابة بسلالة دلتا شديدة العدوى. كما سجلت حالات مماثلة في الأقاليم الشمالية، وكوينزلاند، وغربي أستراليا.

ووصف المسؤولون الظرف بأنه “خطير” بالنسبة للبلاد التي تمكنت من خفض عدد الإصابات عن طريق غلق الحدود وفرض الإغلاق العام.

وهذه أول مرة منذ شهور تشهد فيها أستراليا تصاعدا في الإصابات في مناطق مختلفة من البلاد في آن واحد.

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