“لاعقود زواج لمدة أسبوع”.. العدول بالمغرب يخوضون إضرابا وطنيا

2021-06-28 / 11:36 مساءً
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هبة بريس- الرباط

تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب إضرابا في الأول من شهر يوليوز المقبل، يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وإلى جانب توقيف عقود الزواج، فإن جل العقود التي يباشرها العدول من بيع وشراء وتعاملات تجارية، ستتوقف لمدة أسبوع، وهي الخطوة التي يهدف من خلالها عدول المغرب الى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطلبهم والمتمثل في اصلاح القانون المشار اليه.

ويطالب عدول المغرب باصلاح القانون رقم 16.03 سيما مايتعلق بمسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

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