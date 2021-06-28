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سويسرا تقصي فرنسا من اليورو بالضربات الترجيحية

2021-06-28 / 11:16 مساءً
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تأهل المنتخب السويسري الى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، عقب الفوز على نظيره المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 3-3 على أرضية ملعب “أرينا ناسيونالا”.

وسجل المنتخب السويسري هدف التقدم عن طريق هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة “15”، ثم أهدر المنتخب السويسري هدف التقدم من ركلة جزاء تصدى لها هوجو لوريس.

وفي الدقيقة”57″ سجل كريم بنزيما هدف التعادل للمنتخب الفرنسي، ثم عاد نجم ريال مدريد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة “59”، وبعدها سجل بول بوجبا هدف ثالث.

وتمكن المنتخب السويسري أن يسجل الهدف الثاني والثالث عن طريق هاريس سيفيروفيتش وماريو جافرانوفيتش في الدقائق “81و90” على الترتيب.

واحتكم المنتخبين الى ركلات الجزاء التي ابتسمت لصالح المنتخب السويسري بنتيجة 5-4.

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