في الصورة خالد آيت الطالب

البرلمان يوافق رسميا على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب

2021-06-28 / 11:03 مساءً
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هبة بريس- الرباط

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، أمام رفض هيئة الاطباء بالمغرب التي تعتبره “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة” .

ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.

وأوضح ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة سابقة أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس؛ بيد أنهم يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.

وسبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب، أن أكد في البرلمان أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات االمملكة.

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‫10 تعليقات

  3. المنافسة رحمة
    هناك من الأطباء من يستغلون مرضاهم ليمتصوا دماءهم ويجرونهم إلى متاهات هم في غنى عنها ومشاكل المصحات الخاصة يعرفها الجميع الشيك على بياض.غيره….

  4. هذا هو الاستهتار بصحة المواطنين
    كيف يعقل ان تهمل الدولة الكفاءات المغربية المعترف بها عالميا و تستثنيهم و تستبدلهم بالافارقة الهمج الذين لا يتوفرون على جامعات او معاهد طبية ببلدانهم
    حكومة تفننت في معادات مصالح المواطن المغربي وعلى رأسها هذا الفاشل الذي لا يفقه شيئا في مجاله
    هل هؤلاء البرلمانيين و الوزراء سوف يعالجون انفسهم و عائلاتهم عند هؤلاء الافارقة

  5. خبز الدار ياكله البراني مثل ينطبق على هذه الحالة اي اننا سنرى ان جميع المغاربة سيتوجهون الى الطبيب الاجنبي لان الطبيب المحلي فقد مصداقيته لانه لم يتجنب حالة التنافي واصبح تاجرا اكثر منه طبيبا

  8. أطباء القطاع الخاص تحولوا في العشريةًالأخيرة الى إقطاعيين وملاكين لاراضي فلاحية شاسعة على حساب ضعفاء هذا الوطن .
    لايلتزمون بالأثمنة المحددة من طرف صناديق الحماية الاجتماعية، لايتعاملون بما تقتضيه مهنة الطب من نبل وتقديم التسهيلات للمرضى المعوزين .
    تحولت المصحات الخاصة الى مقرات لابتزاز المرضى بضمانات الاداء من شيكات وأداء فوق الحساب ….
    ليس أكم الحق في الحديث باسم المغاربة بخصوص معارضة استقدام أطباء اجانب تحت ذريعة الكفاءة .. بل مو حقكم ان تتحدثوا عن مصالحكم وضيعاتكم ومشاريعكم … اما المغاربة فقد ذاقوا منكم كل أشكال الابتزاز والاستغلال .

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