التفاتة ملكية.. اعفاء ذوي حقوق الشهداء والمحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية

هبة بريس- الرباط

ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، اليوم الاثنين 28 يونيو ، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن المجلس الوزاري صادق على مشروع المرسوم المتعلق بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية.

ويهدف المرسوم الى إعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

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